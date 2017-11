Mit Schrotflinte auf Nachbarin geschossen: U-Haft

Noch in den Morgenstunden bei Polizei gestellt

Die lebensgefährlich verletzte 48-Jährige wurde per Notarztwagen ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Der Verdächtige stellte sich nach kurzer Flucht noch am Mittwochmorgen auf der Polizeiinspektion Traisen. Am Nachmittag wurde er dann in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Zum Grund für die Tat sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Donnerstagnachmittag auf Anfrage, es handle sich "um ein persönliches Motiv, aber nicht um ein Beziehungsmotiv". Zudem sei die Motivlage für den Schuss eine andere als für die Brandstiftung in einer Wohnung, die der Mann verkauft habe - ohne weitere Details zu nennen.

Verdächtiger legte in mehreren Zimmern Feuer

Offensichtlich hatte der 47-Jährige nach der Bluttat in mehreren Zimmern einer Wohnung Feuer gelegt. Um einen möglichen Großbrand zu verhindern, wurde die Tür von der Polizei aufgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, das Mehrparteienhaus wurde vorübergehend evakuiert.