Herzkind muss Weihnachten im Spital verbringen

Er ist gleichzeitig Nesthäkchen und Sorgenkind der Familie aus dem Zentralraum: Der siebenjährige Ali kennt eigentlich nur ein Leben im Spital, das er seit zwei Jahren nicht mehr verlassen durfte. Das Herzkind kam vor einem Jahr auf die Transplantationsliste - im Juni war es dann soweit, der schwerkranke Bub bekam ein rettendes Spenderherz.

Doch eine Komplikation jagt seitdem die andere: "Ich wünsche mir so sehr, dass mein Sohn endlich nach Hause kommt. Doch er wird Weihnachten wahrscheinlich wieder im Krankenbett verbringen", seufzt Mama Luzi. Die Ali jeden Tag im Spital besucht: "Nur mit Mundschutz, weil er sich so leicht anstecken kann."

Die drei großen Schwestern (10, 14, 16) sind seit Alis Krankheit sehr selbstständig geworden, doch die Situation nimmt sie sehr mit. Der Familienvater verdient als Schichtarbeiter leider nicht so viel, wie in dieser schweren Zeit nötig wäre - wenn Sie die Familie unterstützen möchten, dann spenden Sie bitte unter dem Kennwort "Herzkind" an untenstehendes Konto.

"Krone"-Sonderkonto bei

der Hypo Oberösterreich:

IBAN: AT28 5400 0000 0060 0007

BIC: OBLAAT2L

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung