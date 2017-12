Tag 6: Köstliche Milka-Packages

Diesen Winter begeistert Milka Schokoladen-Fans mit noch mehr Naschvielfalt und neuen Designs: So erfreut der Schokoladenhersteller alle Snowball-Fans mit einer luftigen Milchrème-Oreo-Füllung, mischt seine Feinen Kugeln auf, inspiriert und motiviert mit zarten Pralinen-Versuchungen und Magic Mix Geschenkpackungen zum Teilen und Verschenken. Auch mit neuen Adventskalender-Formaten und Designs sorgt Milka für eine zauberhafte Vorweihnachtszeit.

Runde Sache: Oreo trifft auf die Milka Snowballs

Die schönsten Schneebälle von Milka sind die Milka Snowballs, die diesen Winter mit einer Milchcrème-Oreo-Füllung zum Auslöffeln in den Handel kommen. Wer mag, genießt sie mit Freunden und der Familie - oder alleine beim persönlichen Genussmoment.

Schenk dich glücklich: Der Magic Mix kommt mit weihnachtlichen Motiven und Formaten

Eins der vielleicht schönsten Neuprodukte im Milka Weihnachtssortiment ist der Milka Magic Mix in zwei zauberhaften Designs und Größen (36 Gramm und 124 Gramm). Die wertige Geschenkverpackung ist gefüllt mit beliebten Milka Weihnachtsprodukten. Das ideale Präsent für seine Lieben.

Zarte Pralinen zur Christbaum-Dekoration

Wer Verwandte, Freunde oder Nachbarn in der Vorweihnachtszeit mit einem lieben Weihnachtsgruß überraschen möchte oder seinen Christbaum erstahlen lassen möchte, liegt mit den Milka Weihnachtspralinen genau richtig. Die zarten Leckereien in den Sorten Haselnuss, Kakaocrème und Mix (Haselnuss, Mandel, Joghurt und Kirsche), umhüllt in weihnachtlichen Geschenkboxen, eignen sich bestens zur Christbaum-Dekoration oder als festliches Präsent.

Zauberhafte Vorweihnachtszeit: Der Milka Adventskalender versüßt das Warten aufs Fest

Türchen, Türchen an der Wand - wo versteckt sich die zarte Schokolade? Keine Frage: In den Adventskalendern von Milka. Der Schokoladenhersteller beschert Schoko-Fans mit seinen verschiedenen Adventskalendern auch in diesem Jahr eine köstliche Vorweihnachtszeit. Zur Auswahl stehen der klassische Milka Adventkalender sowie Milka Digitaler Adventkalender- beide im neuen Design - und der Magic Mix Adventskalender, der erstmalig im attraktiven Haus-Format und zwei Designs erstrahlt.

Fein gemacht: Milka mischt seine Feinen Kugeln auf

Die Feinen Kugeln von Milka sind so beliebt, dass sie von vielen Milka Fans bereits im Herbst vernascht werden. Doch auch auf bunten Weihnachtstellern oder als kleine Nascherei für Festtags-Gäste machen sich die begehrten Kugeln außerordentlich gut. Milka erweitert dieses Jahr sein Sortiment um eine Feine Kugeln Mischung im Beutel und bietet hiermit einen praktischen Mix der beliebtesten Sorten zum Tellerdekorieren, Genießen und gemeinsamen Naschen.

