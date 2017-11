Comeback! Anna Veiths Geduld hat nun ein Ende

Anna Veith gibt am Freitag in Lake Louise ihr zweites Comeback. 772 Tage nach ihrer schweren Knieverletzung in Sölden und 339 Tage nach dem ersten Rückkehrversuch am Semmering - der sich aber im Februar als zu früh entpuppte. In Kanada brennt die Salzburgerin wieder aufs Rennfahren: "Ich bin bereit!" Was Lizz Görgl zum Comeback von Anna Veith sagt, sehen Sie oben im Video!