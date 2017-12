Wiener eröffnet neuen Club in Mattersburg

# Disco Village Mattersburg

Die Balkan-Szene wächst - und zwar nicht nur in Wien. Immer mehr Partytiger zieht es zu den Live-Auftritten ihrer Lieblings-Stars und der Club Village ist gut besucht! Nun feiert die Disco auch in Mattersburg ihr Opening und heizt dem Burgenland so richtig ein! Am 1. Dezember heißt es hier "A New Era is Born"! Los geht es mit der Balkan-Diva Jelena Karleusa und den Boys von Connect!