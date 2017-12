Nach Landung war Kamera weg

"Beim Boarding sagte eine Mitarbeiterin zu mir, ich solle das Handgepäck aufgeben, da der Flieger so voll sei", so die Niederösterreicherin. In der Eile hatte sie nicht daran gedacht, die Kamera aus dem Koffer zu nehmen. Nach der Landung in Amsterdam folgte jedoch die böse Überraschung. "Der Koffer war da, die Spiegelreflexkamera offenbar aber gestohlen." Frau M. rief bei der Fluglinie an. Man teilte ihr mit, sie solle den Diebstahl bei ihrer Rückkunft in Wien melden, was sie später auch tat. Dem nicht genug, hatte der Rückflug dann auch noch rund vier Stunden Verspätung. Weil Frau M. Probleme hatte, ihre Ansprüche gegenüber der Fluglinie geltend zu machen, bat sie um Hilfe.

Austrian Airlines reagierte auf Anfrage rasch und kundenfreundlich. Frau M. wird der Zeitwert der Spiegelreflexkamera ersetzt. Für die Verspätung erhält sie die ihr zustehende Entschädigung in Höhe von 250 Euro.