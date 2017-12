Tablet formatiert: Pädophiler flog trotzdem auf

"Ich gehe nicht mehr auf Spielplätze"

Wie eine Betreuerin des minderbegabten 33-Jährigen vor Gericht erklärte, müsse man dem Mann gegenüber immer wieder festhalten, was erlaubt ist und was nicht. Die Rückfallgefahr sei schwer einzuschätzen. Wie der Angeklagte meinte, habe ihn aber seine Untersuchungshaft zum Nachdenken gebracht: "Ich geh nicht mehr auf Spielplätze, mir ist bewusst, dass das strafbar ist, was ich getan habe." Auch die Psychotherapie tue ihm gut, gab er an.

In seiner Urteilsbegründung appellierte Wassertheurer eindringlich an den Angeklagten: "Wenn so etwas noch einmal passiert, haben Sie fast zwölf Monate Strafe offen. Sie sind sofort wieder im Gefängnis." Der Richter ordnete Bewährungshilfe an, außerdem muss der 33-Jährige die Psychotherapie fortsetzen und sich alle drei Monate am Gericht melden: "Sie bekommen auch die Auflage, Kinderspielplätze und überhaupt jeglichen Kontakt mit Kindern zu meiden." Der Angeklagte nahm das Urteil an, Staatsanwalt Pirker erklärte Rechtsmittelverzicht.