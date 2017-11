Die Einsamkeit des Schneepflugfahrers

Der Winter naht! Was bei der Kultserie "Game of Thrones" ein eisiges Schaudern hervorruft, kostet Goran Petrovic nicht einmal ein Achselzucken. Der 36-Jährige fährt bei der MA 48 in Wien die Räum- und Streufahrzeuge. "Wenn's schneit, bist du damit im Wiener Straßenverkehr der Held", grinst Petrovic. "Wenn's dann wieder weniger wird, sind sie am Schimpfen, weil du alles blockierst" - Freud und Leid des Schneepflugfahrers.