Gegenspieler gerempelt: Pep außer Rand und Band!

Manchester City erlebte einen Abend der extremen Gefühle am Mittwoch in der Premier League. Mit Ach und Krach konnten sich die "Citizens" mit 2:1 gegen den FC Southampton behaupten. Das erlösende Tor von Raheem Sterling fiel erst in der 96. (!) Minute. Danach war Schluss, aber nicht für City-Coach Pep Guardiola: Der Trainer war alles andere als glücklich mit dem Sieg. Statt zu feiern, legte er sich mit einem Gegenspieler an.