Zu laute Party führt Polizei zu getürmtem Häftling

Sie wollten eigentlich für Ruhe in der Wohnung sorgen, doch im Zuge ihres Einsatzes wegen Lärmbelästigung gelang es Wiener Beamten in der Nacht auf Donnerstag, einen vor wenigen Wochen aus der Justizanstalt Hirtenberg in Niederösterreich geflohenen Häftling dingfest zu machen. Der 21-jährige Russe hatte sich unter das Partyvolk gemischt, konnte sich jedoch als einziger nicht ausweisen ...