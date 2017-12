Fit durch den Winter: Die besten Tipps vom Profi

# Squat Jumps

Der Stand ist schulterbreit, die Fußspitzen sind leicht nach außen gerichtet. Der Schwerpunkt ist neutral über den Füßen. Nun das Knie- und Hüftgelenk beugen und nach hinten unten setzen bis der Oberschenkel eine waagrechte Position einnimmt. In dieser Stellung 1 Sekunde verharren. Dann das Knie- und das Hüftgelenk explosiv strecken und den Oberkörper aufrecht halten. So schnell nach oben drücken, dass man vom Boden abspringt, Beine dabei komplett strecken, gesamte Beinmuskulatur während der Flugphase komplett strecken. Beim Landen die Knie wieder beugen und sanft abfedern. Mit den Armen wird das Gleichgewicht gehalten und wenn nötig korrigiert.

Diese Übung wird im zügigen Tempo wiederholt.

# Glute Bridge

Die Ausgangsposition ist sitzend am Boden, die Füße stehen parallel vollflächig am Boden. Oberkörper nach hinten beugen und mit den Armen abstützen. Nun das Gewicht gleichmäßig auf Armen und Beinen verteilen, Gesäß vom Boden abheben. Dann langsam die Hüfte bis auf horizontales Niveau führen. Hierbei den Blick von der horizontalen Position nach oben wandern lassen. Fokus der Spannung ist auf der rückwärtigen Muskulatur (Hamstrings, Gesäßmuskulatur) Nach kurzem Halten der Position wieder zurück zur Startposition und wiederholen.

# Einbeinige TRX Row

Für diese Übung wird ein TRX Band benötigt, welches an einer Wand befestigt wird. Die beiden Enden werden je in eine Hand genommen. Je nach Fitnesslevel wird das TRX Band weiter, oder weniger weit eingestellt. Zu Beginn lehnt man sich zurück und achtet darauf, dass die Hüfte durch Core-Spannung nicht abgeknickt wird. In dieser Position wird ein Bein gehoben und das Körpergewicht ausbalanciert. Durch ein Heranziehen der Arme zum Brustkorb wird der Körper aufgerichtet und danach dann wieder abgesenkt. Diese Bewegung wiederholen, bei der Hälfte der Durchführungszeit wird das Standbein gewechselt.