Blutige Messerattacke: Opfer flüchtete zur Polizei

Mittwochabend kam es um 18.30 Uhr im Linzer Stadtteil Kleinmünchen zu einem Messerangriff. Gleich hinter der Polizeiinspektion Kleinmünchen gerieten in der Rintstraße vier Männer in Streit - zwei gegen zwei. Ein Duo schlug und stach zu. Während ein Opfer mit einem heftigen Faustschlag davonkam, erlitt sein Freund (28) Messerstiche - der Blutende rettete sich in die Polizeiinspektion, wo man den Notarzt rief. Über den Tathergang wollten die Opfer, die ins Spital kamen, nichts sagen. Ein Zeuge hat zwei Täter mit Kapuzenpullis in einem silbernen Pkw flüchten sehen.