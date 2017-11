Lady Gaga: „Nennt mich Pfirsich-Prinzessin“

"Nennt mich Pfirsich-Prinzessin", schreibt Lady Gaga am Donnerstag auf Instagram und zeigt ihren Fans auch gleich, warum sie denn gerne so genannt werden möchte. Am Strand von Miami posiert die Sängerin nämlich in einem Stringtanga, der aus nicht mehr und nicht weniger als ein paar Strasssteinchen besteht. Das passende "Oberteil" hat die 31-Jährige freilich auch gleich angezogen.