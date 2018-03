Wiener Stadtpark wird zum Winterwunderland

Perlen und Parties im Inneren

Indoor lädt die Moët Chandon-Bar zu Champagner, Longdrinks, Highballs und anderen kühlen Erfrischungen. In den Abendstunden verwandelt sich der Indoor-Bereich zum Dancefloor, der von Donnerstag bis Samstag, mit den verschiedensten Musikrichtungen bespielt wird. Beim After Work am Donnerstag kann Wiens Party-Crowd die Arbeitswoche gebührend verabschieden, während am Freitag DJ Wolf bei Disco Fever bekannte Sounds der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahr zum Le Jardin Wintermarkt bringt. An zwei Samstagen (2. und 16. Dezember 2017) gastiert die Szene-Bar Kleinod als Cocktail-Host und serviert dazu feinste House Classics.

Für bleibende Erinnerungen und unvergessliche Weihnachtsmomente sorgt eine extra aus Kitzbühel angereiste Gondel, die sich zum Smiletronic-Fotoautomaten verwandelt.

Was: Le Jardin Wintermarkt

Wann: 1. Dezember bis 23. Dezember 2017

Wo: 3., Johannesgasse 33