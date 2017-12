Sind Tel Aviv Beach & Feuerdorf bald Geschichte?

#Money, Money

Grundsätzlich kann sich also jeder für die Flächen am Kanal bewerben. Jedoch wird die Miete deutlich steigen und es muss eine nicht geringe Umsatzbeteiligung an die DHK bezahlt werden. Kritiker befürchten, dass internationale Ketten oder reiche Investoren den Zuschlag bekommen werden. "Der Donaukanal wird seinen Charme verlieren. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen, die in der Ausschreibung zu lesen sind, bin ich mir sicher, dass nur große Bauten dort entstehen werden oder jene, die sich verwerten lassen", glaubt Ecker.

#Positive Entwicklung

"Als wir auf den Donaukanal gekommen sind, war da fast nichts und es war auch nicht gerade ein cooler Platz. Jetzt, wo es gut läuft, wollen andere auch hin. Ich verstehe natürlich und finde es auch gut, dass man etwas erneuern will, aber das sollte nicht so radikal geschehen", betont Molcho. Dieser Meinung ist auch der Adria Wien-Chef: "Ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht. Der Donaukanal ist ein städtischer Bereich, der sich positiv entwickelt hat. Es entstand Leben jenseits der gastronomischen Bemühungen. Es ist ein beliebter Raum geworden. Warum will man zerstören, was es gibt?"

