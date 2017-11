Türkei: Taucher stoßen auf 3000 Jahre alte Festung

Größter Sodasee der Welt

Der Vansee ist der größte Sodasee der Erde, mit einem Salzgehalt von rund 23 Gramm pro Liter sowie einem alkalischen pH-Wert von 10, weshalb die am größten Binnengewässer der Türkei lebenden Menschen diese Lauge zum Waschen nutzen. Der See, in dessen Nähe die Arche Noah gestrandet sein soll, liegt im äußersten Osten des Landes in den Provinzen Van und Bitlis.