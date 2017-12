„Wirkungskreis für zwölf Mäusefänger“ gesucht!

"In unserer Verzweiflung haben wir die Katzen, die in Mistelbach keinerlei Lebensraum mehr haben, eingefangen und in einem Notquartier untergebracht. Dort sind die Tiere aber natürlich überhaupt nicht glücklich da sie die Freiheit gewohnt sind und in Anwesenheit der Menschen panisch reagieren", erzählt Angelika Waschke von der "Pfötchenhilfe".

Reitställe, Grundstücke, Gnadenhöfe gesucht

Der Verein sucht für zwölf Katzen neue "Wirkungskreise": Reitställe, Gnadenhöfe oder ähnliches, wo sie wieder ausgewildert werden können und sie halbwegs sicher sind. "Gerne stehen wir mit Rat zur Seite und können auch ein mobiles Freigehege zur Eingewöhnung anbieten", so Waschke. "Danach täglich ein Schüsselchen Futter. Die neue Heimat sollte natürlich in halbwegs verkehrsarmer Umgebung sein."

Zwölf Tiere suchen neuen "Wirkungskreis"

Vergeben werden zwölf Katzen: Ein Quartett, die restlichen acht Tiere können paarweise vermittelt werden. Alle sind tierärztlich untersucht, kastriert, parasitenbefreit, geimpft und gechippt. Zwecks Erreichbarkeit sollten die Plätze in Niederösterreich sein, "aber wir scheuen auch weite Wege nicht, wenn die Katzen gute Lebensplätze bekommen", so die Tierschützerin. Alle Stubentiger sind zwischen zwei und vier Jahren alt und waschechte Streuner - die scheuen den engen Kontakt mit dem Menschen.

Sie möchten helfen und kennen einen passenden Platz? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0677/612 15 299!