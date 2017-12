Löwen entkommen illegalem Inzucht-Zoo in Bulgarien

Die Löwen des Razgrad Zoos, im Alter zwischen drei Monaten und zwölf Jahren, können nun aufatmen: Die Tierschützer erlösten die Wildtiere von besonders widrigen Haltungsbedingungen. Die Großkatzen, die aus einer drei Generationen zurückreichenden Inzuchtlinie stammen, vegetierten bislang ohne jegliche medizinische Versorgung in winzigen Gehegen. "Die Tiere so vorzufinden, war schockierend. Noch nie in ihrem Leben wurden diese Löwen von einem Tierarzt untersucht. Das ist besonders vor dem Hintergrund der systematischen Inzucht der Großkatzen fatal. Hier haben sich die Nachfahren von Geschwistern aufgrund fehlender Betreuung ebenfalls unkontrolliert weiter vermehrt", berichtet Tierärztin Dr. Johanna Painer, die an der Veterinärmedizinischen Universität tätig und für die "Vier Pfoten" immer wieder im Einsatz ist.

Strengere Gesetze brachten weniger Nachfrage

In der Vergangenheit wurden die gezüchteten Löwen an andere Zoos, Zirkusse und Privatpersonen verkauft. Die Einführung von strengeren Gesetzen in Bulgarien im Jahr 2008 drängte die Nachfrage jedoch zurück. Somit blieben die Großkatzen im Razgrad Zoo.