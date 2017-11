Fitnesstrainer hetzte Spieler gegen Stöger auf

Beim 1. FC Köln sorgte die brisante Situation im Abstiegskampf der Bundesliga für Spannungen im Trainerstab. "Es ist eine zwischenmenschliche Geschichte. Ich habe ihm fachlich überhaupt keine Vorwürfe gemacht. In so einer Krise passieren solche Dinge", sagte Stöger dem Kölner "Express". Demnach soll es unterschiedliche Meinungen über die Trainingsintensität geben. Kugel steht in der Kritik, die Spieler zu hart zu trainieren. Dieser meinte wiederum, dass Stöger den Spielern zu wenig abverlangt. "Manchmal schaut man zu lange zu - und irgendwann muss man handeln", erklärte Stöger.