Windtner: „Noch haben wir die WM nicht verpasst“

Aber wohl den Gruppensieg, damit das Fixticket für Frankreich 2019. Denn bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell. Der Plan B? Als einer der vier besten Zweiten in das Play-off um den letzten Startplatz zu kommen. Das nächste Spiel in der WM-Qualifikation Österreich -Serbien findet am 5. April 2018 statt.

Christian Mayerhofer, Kronen Zeitung