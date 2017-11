Vonn-Pläne: Reichelt widerspricht Svindal!

Puelacher von "Theater" genervt

ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher hatte sich kürzlich ablehnend geäußert. "Das ganze Theater gibt es nur, weil Frau Vonn unbedingt und nur bei einem bestimmten Rennen gegen die Herren fahren will. Warum tritt sie nicht in Beaver Creek, Kitzbühel oder Gröden an?", fragte Puelacher.

Waldner will keine Verantwortung tragen müssen

Herren-Renndirektor Markus Waldner geht es etwas entspannter an. "Aber wenn sie in der ersten Kompression auf die Schnauze fällt, möchte ich keine Verantwortung tragen müssen", warnte der Südtiroler und verwies auch auf sportliche Aspekte. "Wie reagieren andere Top-Abfahrerinnen und ist das fair, nur weil sich ... Vonn exklusiv ins Rampenlicht setzen will?"