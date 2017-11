Toronto FC steht im Finale der Major League Soccer

Der Toronto FC hat sich für das Finale der Major League Soccer (MLS) qualifiziert. Die Kanadier gewannen am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel der nordamerikanischen Liga zu Hause gegen Columbus Crew mit 1:0. Nach dem torlosen Hinspiel entschied Jozy Altidore mit seinem Treffer in der 60. Minute das Duell. Toronto hatte im Grunddurchgang Rekorde an Punkten (69) und Siegen (20) aufgestellt.