Totale Blamage! Wiener Austria am Tiefpunkt

Trainer Thorsten Fink versuchte, die Blamage in Worte zu kleiden, viel fiel ihm aber auch nicht ein:

"Wir haben nicht unsere Leistung abgerufen!"

"Wir können derzeit keinen Gegner ausspielen!"

"Wir haben unsere Konter ganz schlecht gespielt!"

"Unsere Automatismen greifen überhaupt nicht!"

"Ohne Holzhauser fehlt es uns an Qualität!"

"Wir haben St. Pölten den Sieg geschenkt!"

Sechs Sätze, bei keinem davon gab es Widerspruch.

Das "Zwischenhoch" mit dem Wolfsberg-Sieg ist schon wieder Geschichte, aus den letzten sieben Runden holte die Austria vier (!) Punkte, in der Tabelle ist man nur noch Sechster - so ist der Europacup-Platz in Gefahr. Und das Rest-Programm im Herbst hat es in sich: In der Liga daheim gegen Salzburg und Sturm, auswärts gegen Altach, dazu das Europa-League-Finale gegen AEK Athen. Fink muss schnell etwas einfallen.