Djuricin sauer: „Schiri hatte kleines Blackout“

"Wir haben soeben erfahren, dass St. Pölten erstmals gewonnen hat." Die Durchsage der violetten Blamage sorgte vor dem Anpfiff für Jubel in Hütteldorf. Nach dem Schlusspfiff tobte das Allianz-Stadion, wollte Rapids Kapitän Schwab Altachs Zech an den Kragen. Da kochten die Emotionen über. Verständlich, wenn man so leichtfertig den Sieg verschenkt.