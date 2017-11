„Beendet alle Beziehungen mit Nordkorea!“

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA alle Staaten aufgefordert, ihre diplomatischen sowie Geschäftsbeziehungen mit dem Regime in Pjöngjang abzubrechen. Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, warnte Nordkorea in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch zudem, "im Falle eines Kriegs" werde die Führung in Pjöngjang "vollkommen zerstört" werden. US-Präsident Donald Trump kündigte neue "bedeutende" Sanktionen gegen das Land an und beschimpfte den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un als "kranken Welpen".