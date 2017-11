5:0! Arsenal schießt Huddersfield in Grund & Boden

ManCity kam etwa "nur" zu einem erzitterten 2:1-Heimsieg über Southampton und hat damit die jüngsten 19 Pflichtspiele gewonnen. Das Siegestor des Spitzenreiters erzielte Raheem Sterling erst in der 96. (!) Minute. Davor war City in der 47. Minute durch ein Eigentor von Virgil van Dijk in Führung gegangen. Die Hausherren ließen danach einige Chancen aus und wurden dafür in der 75. Minute bestraft, als Oriol Romeu zum Ausgleich traf. Dennoch reichte es dank Sterling noch zu drei Punkten.