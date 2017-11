Franzosen im ersten Training voran - Mayer Vierter

Am Mittwoch sorgte auf perfekter Piste wieder Adrien Theaux für die schnellste Zeit, diesmal sogar vor seinem Landsmann Johan Clarey. Bester Österreicher war Olympiasieger Matthias Mayer auf Platz vier.

Ergebnis:

1. Adrien Theaux (FRA) 1:42,33 Min.

2. Johan Clarey (FRA) +0,25 Sek.

3. Peter Fill (ITA) 0,38

4. Matthias Mayer (AUT) 0,42

5. Brice Roger (FRA) 0,67

6. Travis Ganong (USA) 0,71

7. Kjetil Jansrud (NOR) 0,73

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,75

9. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,76

10. Hannes Reichelt (AUT) 0,78

Weiter:

13. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,02

17. Beat Feuz (SUI) 1,40

19. Max Franz 1,52

24. Patrick Schweiger 2,00

33. ex aequo Otmar Striedinger und Christian Walder je 2,36

41. Daniel Danklmaier 2,72

44. Christopher Neumayer 2,94

45. Frederic Berthold 2,95

50. Johannes Kröll 3,26

51. Romed Baumann 3,27

76. Nicklas Köck (alle AUT) 4,68