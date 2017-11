LASK müht sich zu 2:0-Sieg gegen harmlosen WAC!

Der LASK hätte nach einem Strafraum-Foul von Michael Sollbauer an Mergim Berisha durch Peter Michorl bereits in der 18. Minute in Führung gehen können, aber der beste Torschütze der Gastgeber scheiterte wie schon zuletzt am Samstag in Graz gegen Sturm vom Elferpunkt. WAC-Schlussmann Alexander Kofler hatte erst vor elf Tagen beim 0:0 in St. Pölten einen Strafstoß gehalten. Auch Berisha fand bei einer Großchance wenig später seinen Meister in Kofler, den Nachschuss von Bruno klärte Daniel Drescher vor der Linie (21.).