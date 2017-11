Drahtzieher im russischen Dopingskandal packt aus!

Der Kronzeuge im russischen Dopingskandal, Grigori Rodschenkow, hat der "New York Times" Einblick in seine Tagebuch-Aufzeichnungen der Jahre 2014 und 2015 gegeben und setzt damit das Internationale Olympische Komitee (IOC) weiter unter Druck! Rodschenkow bezeichnete sich selbst als einen der Drahtzieher des systematischen, staatlich gedeckten Dopings in Russland und ist nun als Aufklärer unterwegs. Der ehemalige Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, den die russische Justiz per Haftbefehl sucht, lebt inzwischen an einem unbekannten Ort in den USA unter dem Schutz des FBI.