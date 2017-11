Lüftner kürt sich im Cross zum Staatsmeister!

ÖM-Silber ging an den viertplatzierten Lukas Pachner, Bronze an den Gesamtfünften Luca Hämmerle. Alessandro Hämmerle war wegen einer Verkühlung nicht am Start. Das Damenrennen gewann Rosina Mancari aus den USA, in der heimischen Meisterschaft setzte sich Christine Holzer vor Pia Zerkhold durch.