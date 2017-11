870.000 Euro! Steuer-Ärger für nächsten Real-Star

Modric soll seine Bildrechte im Dezember 2012 per Vertrag an eine in Luxemburg ansässige Firma, Ivano S.A.R.L., abgetreten haben. Diese Firma habe in den folgenden beiden Jahren jeweils hohe sechsstellige Euro-Beträge kassiert, unter anderem von Nike, dem Schuhsponsor des Mittelfeldspielers. Laut der spanischen Justiz handelt es sich bei Ivano um eine Scheinfirma, die von Modric einzig zum dem Zweck eingerichtet worden ist, seine Steuerpflicht zu umgehen.