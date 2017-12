Bahn-Fahrer parken gratis

Derzeit wird auf der Neustadt-Seite beim Welser Bahnhof fleißig am Fundament des neuen Parkhauses gearbeitet. "Ab Jänner werden die Fertigteile aufgestellt und das Parkhaus wächst in die Höhe", weiß ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Weil es zwar eine mündliche Zusage, aber kein Schriftstück der ÖBB an die Stadt gab, das zusagt,dass Pendler mit einer Öffi-Kartegratis das Parkhaus nutzen dürfen, zweifelten Stadtpolitiker zuletzt daran, ob denn das wirklich so werden würde. "Nun haben uns die ÖBB schriftlich mitgeteilt, dass die Pendler das Parkhaus mit einer Fahrkarte gratis nutzen dürfen", ist Stadtchef Andreas Rabl (FP) froh.



Details für Einfahrt werden noch geklärt

Fraglich ist nun noch die genaue Gestaltung der Einfahrtsmöglichkeit. An diversen Bahnhöfen gäbe es unterschiedliche Modelle. Offen ist derzeit noch, wie man verhindern kann, dass sich jemand für eine kürzest mögliche Bahnstrecke eine Karte kauft und damit sein Auto günstig im Parkhaus abstellen kann. "Auch eine Begrenzung der Stehzeit, etwa auf einen Tag, ist eine Überlegung", weiß Rabl.



Anfrage auch zu Lösung für Attnang-Puchheim

Über kurz oder lang sieht der grüne Klubobmann Gottfried Hirz, der selbst regelmäßig vom Bahnhof Attnang-Puchheim pendelt, auch dort ein Parkhaus als notwendig an. Die Situation ist verschärft, wie die "Krone" mehrmals berichtet hat. Hirz will noch im heurigen Jahr eine Anfrage an Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) stellen, wie die dortige Lage verbessert werden könnte.

Simone Waldl, Kronen Zeitung