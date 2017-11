Bayern-Lazarett: Lewandowski-Kritik an Ancelotti!

Der polnische Torjäger, der bereits 13 Treffer in der laufenden Saison erzielen konnte, sieht das Problem in der Vergangenheit. "Wenn viele Muskelverletzungen passieren, muss man nicht die letzten Wochen des Trainings beobachten, sondern zwei, drei Monate zurückgehen", stellt der 29-Jährige gegenüber der "Sportbild" klar. Arjen Robben, Thomas Müller und Thiago Alcantara - einige Stars der Bayern leiden derzeit an Muskelverletzungen.