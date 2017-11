200 Gramm an verdeckten Emittler verkauft

Um ihre eigene Sucht zu finanzieren, müssen viele Drogenabhängige selbst als Dealer aktiv werden. So auch der gebürtige Salzburger. "Ich hatte im Vorjahr einen Motorradunfall und brach mir dabei mehrere Rippen. Um die Schmerzen zu lindern, habe ich dann zu koksen begonnen", rechtfertigte sich am Mittwoch der 40-Jährige am Innsbrucker Landesgericht.

Doch im Mai wurde dem mehrfach vorbestraften Mann ein "Kunde" zum Verhängnis. Er bot 197 Gramm Kokain ausgerechnet einem verdeckten Ermittler an und wurde festgenommen. "Allein die Tatsache, dass der Kokainmarkt in Kufstein nach der Verhaftung des Angeklagten zusammenbrach, zeigt, wie viel er verdealte", so der Staatsanwalt.

Der 40-Jährige redete auch nicht lange um den heißen Brei herum und ließ vor dem Schöffensenat "die Hosen runter". Urteil: Zwei Jahre Haft! Zudem muss er den Gewinn aus seinen Drogengeschäften von 12.402 Euro an den Staat zahlen. Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung