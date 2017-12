„Betreuer sind auch nur Menschen“

"Krone": Als Präsidentin der Lebenshilfe OÖ sind Sie dauernd mit dem Thema Pflege von Menschen mit Beeinträchtigung konfrontiert. Was sagen Sie zum Fall Hartheim?

Helga Scheidl: Für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, was dort passiert ist. In unseren Wohnhäusern sind in den Bädern überall Thermostate installiert, damit niemand verbrüht werden kann. Es war sicher ein tragischer Unfall, ich möchte absolut keine Schuldzuweisung treffen.



"Krone": Ist der Personalschlüssel ein Problem? Wie sieht dieser eigentlich aus?

Scheidl: Wir in der Lebenshilfe haben Sechser- und Siebenergruppen. Die Personen werden je nach Pflegebedarf eingestuft, der Schlüssel ist teilweise 1:1 bis 1:6. Derzeit geht es sich - auch dank der Zivildiener - überall aus.



"Krone": Sie sehen die Zukunft der Betreuung mit Sorge.

Scheidl: Wenn beim Personal noch mehr eingespart wird, dann grenzt das an Fahrlässigkeit. Mit Sicherheit werden dann solche Fälle wie in Hartheim mehr werden. Ein Betreuer hat auch nur zwei Augen und zwei Hände.



"Krone": Wie wird es beim Polit-Streithema Wohneinrichtungen weitergehen?

Scheidl: Die stehen in der Regierungserklärung, daher bin ich zuversichtlich.



Christoph Gantner, Kronen Zeitung