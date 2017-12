Kontorfrust droht nach Advent

1,1 Millionen Landsleute werden in den Wochen vorm Heiligen Abend in die Geschäfte stürmen und für ihre Liebsten Geschenke aussuchen und kaufen.

360 Euro für Geschenke

"Sie sind heuer großzügiger als im Vorjahr und planen, 360 Euro auszugeben - voriges Jahr lag dieser Wert bei 340 Euro", weiß Christian Kutsam, Obmann der Sparte Handel der WK OÖ. Auch noch interessant: Gemäß der Studie werden 44 Prozent der Leute das Gros ihrer Geschenke erst in der zweiten Dezemberwoche besorgen. Grundsätzlich planen Herr und Frau Oberösterreicher sechs Geschenke einzukaufen, wobei Gutscheine beim Ranking der beliebtesten Präsente Spielsachen und Bücher vom Platz 1 ablösen.

Beim Shoppen drohen Schulden

Doch leider wird die Weihnachtszeit seit Jahren immer wieder auch zum Fest der Schulden, weil viele Mitbürger durch ein unüberlegtes Shoppen ihr Konto zu sehr belasten. Allein bei der Schuldnerhilfe OÖ wird nach dem Fest oft eine Steigerung der Anfragen um 20 Prozent verzeichnet.

Schuldnerhilfe OÖ warnt

Schuldnerhilfe Geschäftsführer Ferdinand Herndler gibt nützliche Tipps:

"Krone": Wie kann man jetzt im Advent der Schuldenfalle wirksam entgehenwirken?

Manfred Herndler: Genau überlegen und bereden, wie viel man ausgeben kann und wen man beschenken will. Die Ausgaben müssen den finanziellen Möglichkeiten angepasst werden.



"Krone": Was nicht leicht ist.

Herndler: Nein, der Druck vor Weihnachten ist groß. Man will ja nicht gegenüber anderen abfallen.



"Krone": Gibt’s konkrete Tipps?

Herndler: Finger weg von Ratenkäufen, da legt man sich die Schulden unter den Baum. Auch Spontankäufe sind gar nicht ratsam.



"Krone": Wie soll man bezahlen?

Herndler: Am besten bar und nicht mit der Karte, da verliert man sehr leicht den genauen Überblick.



"Krone": Was ist noch wichtig?

Kreativ sein und selbst Geschenke basteln, das macht viel Freude.

