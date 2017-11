Erwin Pröll wird Berater des bulgarischen Premiers

Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll kehrt in die Politik zurück. Der 70-Jährige wird allerdings nicht in Österreich, sondern in Bulgarien tätig, das im Jänner den EU-Ratsvorsitz übernimmt. Dafür hat Regierungschef Bojko Borissow einen sechsköpfigen "Weisenrat" aufgestellt, dem auch Pröll angehören wird.