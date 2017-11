Nik Berger neuer ÖVV-Sportdirektor für Beachvolley

Der 43-Jährige, der auch in der Halle Meister war, hatte 2003 mit Clemens Doppler den Europameister-Titel erobert.

"Neben dem wichtigen Nationalteamprojekt möchten wir uns vor allem auch in der österreichweiten Beachvolleyball-Nachwuchsarbeit weiter verbessern. Daher wird entscheidende Energie in diesen Bereich fließen", wurde Berger in einer Aussendung am Mittwoch zitiert.