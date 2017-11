Breite Front für Gift-Verbot auf unseren Feldern

Glyphosatzulassung "ein nicht wiedergutzumachender Fehler"

Indes wird die Front für einen österreichweiten Ausstiegsplan aus dem von der Weltgesundheitsorganisation als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuften Glyphosat immer größer. So will "Kärnten Milch" seinen Bauern künftig verbieten, das Unkrautvernichtungsmittel einzusetzen. Heimische Kritik kommt auch von Österreichs grüner Nummer eins: "Die Entscheidung der EU-Kommission, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat für weitere fünf Jahre zuzulassen, ist ein nicht wiedergutzumachender Fehler", so Bellaflora-Geschäftsführer Alois Wichtl. "Damit geht die Gefährdung der Menschen sowie der Pflanzen- und Tierwelt in die Verlängerung."

Mark Perry, Kronen Zeitung