Horror-Trainingssturz von Thomas Diethart

Drama im ÖSV-"Adlerhorst": Skispringer Thomas Diethart ist im Rahmen einer Trainingseinheit in Ramsau am Dachstein schwer zu Sturz gekommen! Der Vierschanzentournee-Sieger der Saison 2013/14 verlor kurz nach dem Absprung die Kontrolle und krachte anschließend auf den Vorbau. Diethart verlor dabei kurz das Bewusstsein und wurde nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber in das Diakonissenkrankenhaus in Schladming gebracht.