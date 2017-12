Mit der "Krone" zur Silvestershow nach Graz

In einem mehr als vierstündigen TV-Marathon ist beste Stimmung mit zahlreichen Publikumslieblingen, Stars und ihren Hits Programm. Gemeinsam mit Francine Jordi präsentiert Jörg Pilawa am Dienstag, den 31. Dezember, ab 20.15 Uhr in ORF 2 die "Silvestershow" live aus Graz. Ob volkstümliche Klänge mit den Amigos, Schlagerstars wie Bonnie Tyler oder Partygaranten wie Roberto Blanco - für jeden Geschmack ist in der Grazer Stadthalle etwas dabei. Infos zu den Künstlern sowie Tickets für die Show und die Generalprobe finden Sie unter www.silvestershow.tv.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 17. Dezember, 23.59 Uhr. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen!