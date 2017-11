„Die sechs Pokale bringen mir jetzt auch nichts!“

Wie sehr schmerzt dich die Verletzung von Felix Neureuther?

Mir fehlt ein Freund zum Schmähführen. Und für den Felix ist das natürlich extrem bitter. Aber: Die kleine Hoffnung auf Olympia in Pyeongchang lebt ja für ihn noch. Und mit dem Tod von David Poisson musste unsere Ski-Familie ohnehin erkennen, dass es leider noch weit dramatischere Schicksalsschläge gibt.

Mit welchen Erwartungen gehst du jetzt am Sonntag ins Rennen?

Am besten mit gar keinen! Wenn wir bis dahin nicht extrem viel weiterbringen, dann muss ich um die Quali für den zweiten Durchgang zittern. Normalerweise müsste ich sagen: eine sportliche Tragödie. Aber so. Was soll ich machen? Ich tu ja eh mein Bestes.

Zum Abschluss: Was sagst du eigentlich zur aktuellen #metoo-Bewegung?

Es ist sicherlich ein Wandel zu spüren, das ist gut so! Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie es ist, wenn zum Beispiel von Fans Grenzen der Privatsphäre überschritten werden. Ohne das auch nur annähernd mit den viel ernsteren Themen vergleichen zu wollen, um die es jetzt geht.

Alex Hofstetter, Kronen Zeitung