Wir spenden am liebsten für Kinder und Tiere

25 bis 30 Prozent der jährlichen Unterstützung für Organisationen werden in der Weihnachtszeit lukriert. Egal ob Not vor der eigenen Haustür oder weltweite Hilfe - die Österreicher greifen gerne in die Tasche, um anderen zu helfen: auch heuer wieder mit rund 630 Millionen Euro. Gespendet wird vor allem an Organisationen, für die man Sympathie hegt, aus Anteilnahme und wenn die Sicherheit besteht, dass die Spende zweckgerichtet ankommt. Die Top drei der bedachten Organisationen sind das Rote Kreuz, die Caritas und SOS Kinderdorf.