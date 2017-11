Erster Drive-in-Supermarkt eröffnet in Wien

Mit der neuen Filiale in der Perfektastraße im 23. Wiener Bezirk will Lebensmittel-Riese Billa neue Maßstäbe im Handel setzen: Kunden können z.B. im Drive-in online bestellte Produkte bequem mit dem Auto abholen. Und in der Feinkostabteilung können Speisen warm gemacht und gleich im Laden gegessen werden.