Türkis-Blau will Sicherheit privatisieren

Einsparungen bei den Zivilbediensteten würden zu Auslagerungen und Privatisierungen im Sicherheitsbereich führen "und davor warne ich", so Doskozil. Der künftige burgenländische Finanzlandesrat riet der neuen Regierung einmal mehr von einem Ausstieg aus dem Eurofighter-Ausstieg ab. Der Fall Eurofighter sollte zu Ende geführt und eine neue wirtschaftlich sinnvolle Lösung gefunden werden. Mit einem neuen, kostengünstigen Modell würde sich Österreich in den nächsten 30 Jahren (2019 bis 2049) bis zu zwei Milliarden Euro sparen. "Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Die Ergebnisse (der von ihm eingesetzten Kommission, Anm.) sind aus meiner Sicht nicht verrückbar", so Doskozil.