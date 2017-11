Konflikt in der Fanszene von RB Leipzig eskaliert

"L.E. United" hatte sich nach den Übergriffen gegen RB-Anhänger in Dortmund formiert. Die Mitglieder tragen schwarze Fischerhüte, und schließen Gewalt zur Selbstverteidigung ausdrücklich nicht aus. RB Leipzig kündigte unterdessen an, auch in Zukunft alles dafür zu tun, dass die Heimspiele nicht für die politische Auseinandersetzung von linken und rechten Gruppen genutzt werden. "RB Leipzig wird konsequent gegen alle vorgehen, die andere beleidigen oder gar körperlich attackieren", erklärte ein Sprecher. Schließlich will der Klub weiterhin den Ruf des "Familienvereins" verteidigen.