Neues Add-on für „Civilization 6“ angekündigt

"Civilization 6" bekommt am 8. Februar 2018 seine erste Erweiterung. In "Rise and Fall" führen die Strategen ihr Volk durch die Epochen, müssen spannende Herausforderungen meistern und historische Leistungen vollbringen. Denn in "Rise and Fall" soll nur der bestehen, der wirklich merklich besser als seine Nebenbuhler ist.