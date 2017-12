Mozarthaus Vienna: Museum im Zeichen eines Genies

Moderne Multimedia-Installationen sorgen für Staunen

Das Mozarthaus Vienna ist kein verstaubtes Museum, sondern setzt sehr stark auf Multimedia-Installationen. Als Inspiration dienten jene "Special Effects", die es schon in Mozarts Zeit gab. Damals versetzten optische Experimente und Illusionen, Automaten und mechanische Tricks das Publikum des 18. Jahrhunderts in Erstaunen. Auch zahlreiche Stars, wie etwa Pop-Diva Madonna oder die Country-Band The Eagles wandelten schon durch die Ausstellungsräume.