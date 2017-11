Trainersuche: Sturm Graz hat noch einen Mister X

Ene, mene muh und raus bist du! Gilt auch für die Kandidatenliste von Sportchef Günter Kreissl, die sich in den letzten Tagen gelichtet hat. Drei Namen stehen laut Krone-Infos noch drauf - jene von Heiko Vogel, Roman Mählich und einem Mister X, der am Dienstag die Runde machte! Dabei soll es sich um Nestor El Maestro handeln. Der 34-jährige Serbe ist seit Sommer Trainer beim slowakischen Tabellenführer Spartak Trnava, lernte zuvor als "Co" unter Thorsten Fink bei der Austria und war vor seiner violetten Ära Assistenztrainer von Mirko Slomka bei HSV, Hannover und Schalke.

Vogel hat die besten Karten

Die besten Karten soll angeblich aber Vogel haben. Der 42-Jährige war zunächst Co-Trainer von Thorsten Fink in Basel, nach dessen Wechsel zum HSV wurde er Cheftrainer, führte den Schweizer Ligakrösus 2012 zum Double. Doch nach einem Jahr war für Vogel bereits Schluss, nach einem schlechten Saisonstart wurde er gefeuert. 2013 kehrte er zu Bayern München zurück, wo er seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs begonnen hatte. Zuletzt war er Trainer der Bayern Amateure, nach ausbleibenden Erfolgen trat er im März zurück.

Doch noch sind die Würfel nicht gefallen. Sportchef Kreissl ließ sich auch am Dienstag nicht in die Karten schauen, meinte in der Pause der Admira-Partie auf "Sky" lediglich: "Es gibt einen kleineren Kandidatenkreis. Es wäre aber jetzt nicht korrekt, Namen zu kommentieren."

Burghard Enzinger, Kronen Zeitung