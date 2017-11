Jetzt spricht der Zeuge des illegalen Manövers

Post: "Werden Mitarbeiterin weiterhin einsetzen"

Ihren Job ist die Frau aber nicht los, wie es am Mittwochvormittag auf Nachfrage hieß. "Wir werden die Mitarbeiterin auch weiterhin in unserem Unternehmen einsetzen", so Post-Pressesprecher David Weichselbaum. "In welcher Form sie weiter beschäftigt wird, ist allerdings noch in der Schwebe." Nähere Auskünfte rund um die Causa wolle man nicht geben.